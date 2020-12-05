Под Киевом нашли убитым известного музыканта: задушили из-за квартиры

Пропавшего в Киеве музыканта нашли убитым в Борисполе (коллаж РБК-Украина)

Известный музыкант Александр Деревянко, который пропал без вести в Киеве еще 22 ноября, был обнаружен убитым. Тело 65-летнего аранжировщика нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.

Не шее Деревянко были следы от удушения. Об этом передает "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

Сообщается, что уже были задержаны подозреваемые в убийстве. Это двое парней, один из которых снимал гараж, в котором и было обнаружено тело музыканта. Также выяснилось, что этого молодого человека Деревянко обучал игре на гитаре.

Правоохранители предполагают, что парни пошли на убийство с целью заполучить квартиру музыканта, которую планировали продать, подделав документы.

Для этого они втерлись в доверие к Деревянко под предлогом желания брать уроки.

В полиции также полагают, что на мужчину преступники напали в его же собственной квартире и задушили, после чего вывезли тело и спрятали в гараже в Борисполе.

Если их вину докажут, парней могут отправить в тюрьму вплоть до пожизненного.

Александра Деревянко в последний раз видели 22 ноября, когда он покинул больницу и ушел в неизвестном направлении. В медучреждение он попал в карете "скорой" с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму.

Александр Деревянко (фото из объявления о пропаже музыканта)

Телефоны Александра не отвечали в течение недели. По словам друзей музыканта, в его двери была найдена записка - якобы написанная его рукой - о том, что он уехал в командировку. Вероятнее всего, записку подделали убийцы, чтобы запутать следствие.

Записка якобы от Деревянко (фото: strana.ua)

Александр Деревянко работал со многими украинскими топовыми артистами, включая Тину Кароль.

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