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В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщик

Киев, Среда 02 декабря 2020 13:47
В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщик
В Киеве пропал Александр Деревянко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве разыскивают известного музыканта, пропавшего 22 ноября

В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, в последний раз его видели в воскресенье 22 ноября около 14.20 в больнице №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107. Туда его доставила скорая с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму.

Из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Телефоны Александра уже не отвечают в течение недели.

Отметим, что Александру 65 лет, у него крепкое телосложение, рост 185 сантиметров. Накануне исчезновения у него была травмирована губа.

Если вы видели этого человека после 22 ноября, звоните 063 129-74-99 или 102.

В Киеве без вести пропал известный музыкант и аранжировщикПомогите найти музыканта Александра Деревянко

Как мы сообщали ранее, в Киеве полиция нашла бабушку, но ее родные шокировали поступком.

Также мы рассказывали о том, что в Киеве патрульные полицейские совершили почти невозможное и спасли пожилую женщину от необдуманного шага. 80-летняя женщина собиралась свести счеты с жизнью и просила отпустить ее.

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