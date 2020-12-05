Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта: задушили через квартиру

Відомий музикант Олександр Дерев'янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.
Не шиї Дерев'янка були сліди від задушення. Про це передає "Страна" з посиланням на джерела в МВС.
Повідомляється, що вже були затримані підозрювані у вбивстві. Це двоє молодиків, один з яких знімав гараж, в якому і було виявлено тіло музиканта. Також з'ясувалося, що цього молодого чоловіка Дерев'янко навчав грі на гітарі.
Правоохоронці припускають, що молодики пішли на вбивство з метою отримати квартиру музиканта, яку планували продати, підробивши документи.
Для цього вони втерлися в довіру до Дерев'янка під приводом бажання брати уроки.
У поліції також вважають, що злочинці напали на чоловіка в його ж власній квартирі та задушили, після чого вивезли тіло і сховали в гаражі в Борисполі.
Якщо їх провину доведуть, молодиків можуть відправити до в'язниці аж на довічне.
Олександра Дерев'янка востаннє бачили 22 листопада, коли він покинув лікарню і пішов у невідомому напрямку. До медустанови він потрапив у кареті "швидкої" з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму.
Олександр Дерев'янко (фото з оголошення про зникнення музиканта)
Телефони Олександра не відповідали протягом тижня. За словами друзів музиканта, в його двері була знайдена записка - нібито написана його рукою - про те, що він поїхав у відрядження. Найімовірніше, записку підробили вбивці, щоб заплутати слідство.
Записка нібито від Дерев'янка (фото: strana.ua)
Олександр Дерев'янко працював з багатьма топовими українськими артистами, включаючи Тіну Кароль.
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