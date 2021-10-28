Под Киевом мужчина ворвался в больницу и угрожал медсестре пистолетом: она не растерялась (видео)

Как все произошло

В ночь на 28 октября 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача.

Медсестра не растерялась

Медработница вовремя сориентировалась, захлопнула дверь и вызвала полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще пытался тщательно скрыть.

Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, пьяный горожанин ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.

Сейчас "герою" грозит до 7 лет за решеткой.