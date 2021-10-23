ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика: он задержан

Новина українською →
Киев, Суббота 23 октября 2021 15:48
Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика: он задержан Фото: под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика (kv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Под Киевом вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин и несколько раз выстрелили в водителя грузовика. Полиция меньше чем за час выяснила личность нападавшего и задержала его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел около полудня в Бориспольском районе Киевской области. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая продавщице пистолетом похитил продукты питания и скрылся.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

На место выехала оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и меньше чем за час задержали его. Им оказался 30-летний житель села Глубокое.

В результате инцидента никто не пострадал. В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждены два уголовных дела - по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Киевская область
NEWS
Еще две области переводят в "красную" зону карантина
Еще две области переводят в "красную" зону карантина
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили