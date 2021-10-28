Під Києвом чоловік увірвався в лікарню і погрожував медсестрі пістолетом: вона не розгубилася (відео)

Як все сталося

У ніч на 28 жовтня 36-річний чоловік прийшов до приймального відділення Васильківської лікарні і після недовгих переговорів з медсестрою витягнув з сумки пневматичний пістолет і наставив на лікаря.

Медсестра не розгубилася

Медпрацівниця вчасно зорієнтувалася, зачинила двері й викликала поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще намагався ретельно приховати.

Як виявилося, незадовго до інциденту в лікарні, п'яний городянин ходив по місту і погрожував пістолетом вже водіям, щоб ті доставили в лікарню його дружину.

Зараз "герою" загрожує до 7 років за ґратами.