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Под Киевом мужчина спас семью с тремя детьми из пылающего дома

STYLERЖизнь    04.01.2020 - 08:55
Под Киевом мужчина спас семью с тремя детьми из пылающего дома
Под Киевом мужчина спас семью из огня (Иллюстративное фото: dsns.gov.ua)

Герой вызвал пожарных и сам бросился на помощь

Под Киевом молодой человек спас семью из шести человек от верной гибели в горящем доме. Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области, герой получил награду от правоохранителей за свой поступок.

Инцидент произошел в Сквире. Около 4 часов утра мужчина - житель села Домантовка - шел на работу и заметил пожар в частном доме. Внутри спала семья. Молодой человек сразу же вызвал спасателей и сам ринулся на помощь.

Он стучал в окна и громко кричал, пытаясь разбудить жильцов, но семья надышалась дымом.

Несмотря на все сложности, мужчине удалось спасти из объятого пламенем здания отца, мать, троих детей и бабушку.

Под Киевом мужчина спас семью из горящего дома (Фото: kv.npu.gov.ua)

За героизм и человечность молодой человек получил грамоты и подарки от начальника Сквирской полиции Романа Шамрая и главного спасателя района Игоря Шуляка.

К слову, недавно в Черкассах мужчина рискнул собственной жизнью, чтобы спасти двух пятилетних мальчиков-близнецов из горящего дома - он не стал ждать, пока приедут спасатели, и бросился в помещение, так как знал, что там находятся дети.

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