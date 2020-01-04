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Під Києвом чоловік врятував сім'ю з трьома дітьми з палаючого будинку

STYLERЖиття    04.01.2020 - 08:55
Під Києвом чоловік врятував сім'ю з трьома дітьми з палаючого будинку
Під Києвом чоловік врятував сім'ю з вогню (Ілюстративне фото: dsns.gov.ua)

Герой викликав пожежників і сам кинувся на допомогу

Під Києвом молодий чоловік врятував сім'ю з шести осіб від вірної загибелі в палаючому будинку. Як розповіли у відділі комунікації поліції Київської області, герой отримав нагороду від правоохоронців за свій вчинок.

Інцидент стався у Сквирі. Близько 4 години ранку чоловік - житель села Домантівка - йшов на роботу і побачив пожежу у приватному будинку. Всередині спала родина. Молодий чоловік відразу ж викликав рятувальників і сам кинувся на допомогу.

Він стукав у вікна та голосно кричав, намагаючись розбудити мешканців, але сім'я надихалася димом.

Незважаючи на всі складнощі, чоловікові вдалося врятувати з охопленого полум'ям будинку батька, мати, трьох дітей та бабусю.

Під Києвом чоловік врятував сім'ю з палаючого будинку (Фото: kv.npu.gov.ua)

За героїзм і людяність молодий чоловік отримав грамоти та подарунки від начальника Сквирської поліції Романа Шамрая та головного рятувальника району Ігоря Шуляка.

До речі, нещодавно у Черкасах чоловік ризикував власним життям, щоб врятувати двох п'ятирічних хлопчиків-близнюків з палаючого будинку - він не став чекати, поки приїдуть рятувальники, і кинувся в приміщення, бо знав, що там перебувають діти.

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