Под Киевом "мажор" устроил гонки со стрельбой по полиции: выпустил 8 пуль

Как все началось

Погоня со стрельбой начались 20 сентября около часа ночи в Вышгороде. Наряд полиции заметил хаотичные движения престижной иномарки и попытался выяснить странное поведение водителя. В ответ молодой человек достал пистолет, дал по газам и попытался скрыться.

Полиция Киевской области задержала водителя-мажора, который сел за руль пьяным. 2,5 промилле - именно такую ​​отметку показал "Драгер" по содержанию алкоголя в крови правонарушителя.

Кем оказался мажор

Как оказалось, 33-летний водитель престижной иномарки является членом общественного формирования по охране общественного порядка. К тому же год назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за угрозу в убийстве. Сейчас же задержанному наглецу грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение.

В Вышгороде задержали пьяного водителя-мажора (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)