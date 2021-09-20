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Під Києвом "мажор" влаштував перегони зі стріляниною по поліції: випустив 8 куль

Автор: Людмила Жукова

У Вишгороді Київської області п'яний мажор влаштував перегони з поліцією, а потім відкрив вогонь по правоохоронцям. Водій престижної іномарки був у стані алкогольного сп'яніння, але хотів сховатися від правосуддя.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Як все почалося

Погоня зі стріляниною почалися 20 вересня близько першої години ночі у Вишгороді. Наряд поліції помітив хаотичні рухи престижної іномарки і спробував з'ясувати дивну поведінку водія. У відповідь молодий чоловік дістав пістолет, дав по газах і спробував сховатися.

Поліція Київської області затримала водія-мажора, який сів за кермо п'яним. 2,5 проміле - саме таку позначку показав "Драгер" за вмістом алкоголю в крові правопорушника.

Ким виявився мажор

Як виявилося, 33-річний водій престижної іномарки є членом громадського формування з охорони громадського порядку. До того ж рік тому молодий чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за погрозу у вбивстві. Зараз же затриманому нахабі загрожує до 15 років в'язниці, або довічне ув'язнення.

У Вишгороді затримали п'яного водія-мажора (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як ми писали раніше, у центрі Києва п'яний "мажор" на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку.

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