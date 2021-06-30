Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютует

В Киевской области, в городе Кагарлык молния попала в автомобиль, который ехел по дороге. В нем находилось четверо людей.
Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Легковой автомобиль после попадания молнии слетел с дороги.
По предварительной информации, в салоне автомобиля было четверо пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Транспортное движение было парализовано в обе стороны.
Отметим, что автомобиль столкнулся с деревом после того, как слетел с дороги.
В результате происшествия на трассе образовался затор. На место выехали сотрудники спецслужб, чтобы ликвидировать последствия.
Как мы писали ранее, в Черкасской области из-за молнии погибло два человека, а еще один – оказался в реанимации. Люди во время грозы нарушили элементарные правила безопасности и попытались укрыться под деревом.