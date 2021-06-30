Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютует

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Легковой автомобиль после попадания молнии слетел с дороги.

По предварительной информации, в салоне автомобиля было четверо пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Транспортное движение было парализовано в обе стороны.

Отметим, что автомобиль столкнулся с деревом после того, как слетел с дороги.

Под Киевом молния попала в автомобиль (фото: dtp.kiev.ua)

В результате происшествия на трассе образовался затор. На место выехали сотрудники спецслужб, чтобы ликвидировать последствия.