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Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютует

Автор: Людмила Жукова

В Киевской области, в городе Кагарлык молния попала в автомобиль, который ехел по дороге. В нем находилось четверо людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Легковой автомобиль после попадания молнии слетел с дороги.

По предварительной информации, в салоне автомобиля было четверо пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Транспортное движение было парализовано в обе стороны.

Отметим, что автомобиль столкнулся с деревом после того, как слетел с дороги.

Под Киевом молния попала в автомобиль (фото: dtp.kiev.ua)

В результате происшествия на трассе образовался затор. На место выехали сотрудники спецслужб, чтобы ликвидировать последствия.

Как мы писали ранее, в Черкасской области из-за молнии погибло два человека, а еще один – оказался в реанимации. Люди во время грозы нарушили элементарные правила безопасности и попытались укрыться под деревом.

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молния