Під Києвом в машину з людьми шарахнула блискавка: негода лютує

У Київській області, в місті Кагарлик блискавка влучила в автомобіль, який їхав по дорозі. У ньому знаходилося четверо людей.
Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Інцидент стався в ніч на 30 Червня. Легковий автомобіль після попадання блискавки злетів з дороги.
За попередньою інформацією, в салоні автомобіля було четверо пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Транспортний рух був паралізований в обидві сторони.
Відзначимо, що автомобіль зіткнувся з деревом після того, як злетів з дороги.
В результаті події на трасі утворився затор. На місце виїхали співробітники спецслужб, щоб ліквідувати наслідки.
Як ми писали раніше, в Черкаській області через блискавку загинуло двоє людей, а ще один-опинився в реанімації. Люди під час грози порушили елементарні правила безпеки і спробували сховатися під деревом.