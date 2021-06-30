ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютует

Новина українською →
Кагарлык, Среда 30 июня 2021 10:16
Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютует Фото: под Киевом молния попала в авто (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области, в городе Кагарлык молния попала в автомобиль, который ехел по дороге. В нем находилось четверо людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Легковой автомобиль после попадания молнии слетел с дороги.

По предварительной информации, в салоне автомобиля было четверо пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Транспортное движение было парализовано в обе стороны.

Отметим, что автомобиль столкнулся с деревом после того, как слетел с дороги.

Под Киевом в машину с людьми шарахнула молния: непогода лютуетПод Киевом молния попала в автомобиль (фото: dtp.kiev.ua)

В результате происшествия на трассе образовался затор. На место выехали сотрудники спецслужб, чтобы ликвидировать последствия.

Как мы писали ранее, в Черкасской области из-за молнии погибло два человека, а еще один – оказался в реанимации. Люди во время грозы нарушили элементарные правила безопасности и попытались укрыться под деревом.

Читайте РБК-Украина в Google News
молния
LITE
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода