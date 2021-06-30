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Під Києвом в машину з людьми шарахнула блискавка: негода лютує

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Кагарлик, Середа 30 червня 2021 10:16
Під Києвом в машину з людьми шарахнула блискавка: негода лютує Фото: під Києвом блискавка влучила в авто (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області, в місті Кагарлик блискавка влучила в автомобіль, який їхав по дорозі. У ньому знаходилося четверо людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Інцидент стався в ніч на 30 Червня. Легковий автомобіль після попадання блискавки злетів з дороги.

За попередньою інформацією, в салоні автомобіля було четверо пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Транспортний рух був паралізований в обидві сторони.

Відзначимо, що автомобіль зіткнувся з деревом після того, як злетів з дороги.

Під Києвом в машину з людьми шарахнула блискавка: негода лютуєПід Києвом блискавка влучила в автомобіль (фото: dtp.kiev.ua)

В результаті події на трасі утворився затор. На місце виїхали співробітники спецслужб, щоб ліквідувати наслідки.

Як ми писали раніше, в Черкаській області через блискавку загинуло двоє людей, а ще один-опинився в реанімації. Люди під час грози порушили елементарні правила безпеки і спробували сховатися під деревом.

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