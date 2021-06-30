Під Києвом в машину з людьми шарахнула блискавка: негода лютує

У Київській області, в місті Кагарлик блискавка влучила в автомобіль, який їхав по дорозі. У ньому знаходилося четверо людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Інцидент стався в ніч на 30 Червня. Легковий автомобіль після попадання блискавки злетів з дороги.

За попередньою інформацією, в салоні автомобіля було четверо пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Транспортний рух був паралізований в обидві сторони.

Відзначимо, що автомобіль зіткнувся з деревом після того, як злетів з дороги.

Під Києвом блискавка влучила в автомобіль (фото: dtp.kiev.ua)

В результаті події на трасі утворився затор. На місце виїхали співробітники спецслужб, щоб ліквідувати наслідки.