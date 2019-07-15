Под Киевом маршрутка врезалась в легковушку: есть жертвы, 17 пострадавших (видео)

Под Киевом на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП, которое забрало три жизни, еще 17 человек пострадали. Рано утром 15 июля около села Гуровщина на 34-м км трассы столкнулись маршрутка Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo. Об этом передает "Информатор".

В результате инцидента полицейские перекрыли участок трассы - авто пропускают лишь по половине дороги.

На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС, приехали несколько карет "скорой", медики оказывают помощь пострадавшим.

Водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте. Позже стало известно, что в "скорой" по дороге в больницу скончался еще один мужчина, которій также был в Ford.

Под Киевом на на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП (Фото: скриншот)

Пострадавшие из микроавтобуса, который перевозил людей из Львова в Киев, получили травмы разной степени тяжести. Водителя маршрутки госпитализировали.

Автобус от силы удара после столкновения снес отбойник.

В ДТП под Киевом погибли 2 человека, еще 18 пострадали (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В комментариях к сообщению пользователи сети ужасаются произошедшим и высказывают мнение, что микроавтобус мог превысить скорость.

Вечно гоняют эти маршрутки;

Я просто в шоке;

Вроде и не высокосный год...

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Как сообщалось ранее, 13 июля под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ-2109 13 июля, в результате которого погибла женщина и были травмированы еще четыре человека. Как выяснилось позже, авария произошла по вине бизнесмена Алексея Сердюкова, руководителя местной областной партии "Слуга народа".

Также мы писали о том, что 14 июля под Николаевом автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей.