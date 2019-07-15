Під Києвом маршрутка врізалася в легковик: є жертви, 17 постраждалих (відео)

Під Києвом на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП, яка забрала три життя, ще 17 людей постраждали. Рано вранці 15 липня поблизу села Гурівщина на 34-му км траси зіткнулися маршрутка Volkswagen LT та легковий автомобіль Ford Mondeo. Про це передає "Інформатор".

В результаті інциденту поліцейські перекрили ділянку траси - авто пропускають лише по половині дороги.

На місці працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС, приїхали кілька карет "швидкої", медики надають допомогу постраждалим.

Водій легковика та його пасажирка загинули на місці. Пізніше стало відомо, що в "швидкій" дорогою до лікарні помер ще один чоловік, которій також був у Ford.

Під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП (Фото: скріншот)

Постраждалі з мікроавтобуса, який перевозив людей зі Львова до Києва, отримали травми різного ступеня тяжкості. Водія маршрутки госпіталізували.

Автобус від сили удару після зіткнення зніс відбійник.

У ДТП під Києвом загинули 2 людини, ще 18 постраждали (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі шоковані подією та висловлюють думку, що мікроавтобус міг перевищити швидкість.

Вічно ганяють ці маршрутки;

Я просто в шоці;

Начебто і не високосний рік...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 13 липня під Полтавою сталася смертельна ДТП із участю автомобілів Toyota Corolla та ВАЗ-2109 13 липня, в результаті якої загинула жінка і були травмовані ще чотири людини. Як з'ясувалося пізніше, аварія сталася з вини бізнесмена Олексія Сердюкова, керівника місцевої обласної партії "Слуга народу".

Також ми писали про те, що 14 липня під Миколаєвом автомобіль в'їхав у групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали 6 дітей.