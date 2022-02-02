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Одинокий и раздетый: маленький мальчик шел пешком в Киев, чтобы найти маму

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Гостомель, Среда 02 февраля 2022 12:32
Одинокий и раздетый: маленький мальчик шел пешком в Киев, чтобы найти маму Ребенок под Киевом шел пешком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В городе Гостомель Киевской области 8-летний мальчик пешком отправился в столицу, чтобы найти маму. Женщина четыре дня не появлялась дома.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Патрульные на дороге заметили мальчика, который шел пешком из Гостомеля в Киев.

Полицейские патрулировали с противоположной стороны указанный отрезок дороги на автомобиле "фантом". С помощью спецсигналов патрульные развернулись и подъехали к ребенку.

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома", - сообщил Белошицкий.

Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат. А малыш решил самостоятельно разыскать свою маму, потому что знает, где она работает в Киеве. Он прошел сам четыре километра по направлению к Киеву.

Патрульные взяли замерзшего мальчика на борт, предложили еду, но он отказался. Вместе они прибыли на киевский завод, где работает мама малыша. Но найти ее было непросто.

С помощью охранников завода установили, где работает мать, но оказалось, что ее нет на месте. Однако напарники не сдавались и разыскали коллегу мамы, которая патрульным предоставила контакты отца. Позвонили по телефону отцу и сообщили о происшествии.

Одинокий и раздетый: маленький мальчик шел пешком в Киев, чтобы найти мамуМальчик 8 лет шел пешком в Киев (фото: facebook.com/Bilosh)

Напомним, что в Николаеве провели спецоперацию по спасению 9-летнего мальчика.

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