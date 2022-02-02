ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Самотній та роздягнений: маленький хлопчик йшов пішки у Київ, щоб знайти маму

Новость на русском →
Гостомель, Середа 02 лютого 2022 12:32
Самотній та роздягнений: маленький хлопчик йшов пішки у Київ, щоб знайти маму Дитина під Києвом йшла пішки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У місті Гостомель Київської області 8-річний хлопчик пішки вирушив до столиці, щоб знайти маму. Жінка чотири дні не з'являлася вдома.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульні на дорозі помітили хлопчика, який йшов пішки з Гостомеля до Києва.

Поліцейські патрулювали з протилежного боку вказаний відрізок дороги на автомобілі "фантом". За допомогою спецсигналів патрульні розвернулися і під'їхали до дитини.

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії... 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, за його словами, 4 дні не з'являється вдома", - повідомив Білошицький.

Батько в цей час теж був на роботі. Вдома залишилася старша сестра і молодший брат. А малюк вирішив самостійно розшукати свою маму, бо знає, де вона працює в Києві. Він пройшов сам чотири кілометри у напрямку до Києва.

Патрульні взяли замерзлого хлопчика на борт, запропонували їжу, але він відмовився. Разом вони прибули на київський завод, де працює мама малюка. Але знайти її було непросто.

За допомогою охоронців заводу встановили, де працює мати, але виявилося, що її немає на місці. Однак напарники не здавалися і розшукали колегу мами, яка патрульним надала контакти батька. Подзвонили по телефону батькові і повідомили про подію.

Самотній та роздягнений: маленький хлопчик йшов пішки у Київ, щоб знайти мамуХлопчик 8 років йшов пішки до Києва (фото: facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, що у Миколаєві провели спецоперацію з порятунку 9-літнього хлопчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция
LITE
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва
Шедеврально: у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва