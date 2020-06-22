Под Киевом в магазине мужчину избили палкой колбасы: не надел маску (видео)

В супермаркете покупатель избил другого клиента за отсутствие маски
В Киевской области в одном из супермаркетов произошла эпичная драка. Одному из клиентов магазина не понравилось то, что другой мужчина вошел в помещение без маски. Инцидент произошел в супермаркете АТБ.
Недолго думая, мужчина в маске подбежал к парню без нее и вытолкнул из магазина, потом нанес ему несколько ударов палкой колбасы. Далее все происходило, как в боевиках. Парень решил ответить обидчику, но сам от удара потерял равновесие и упал, мужчина продолжал бить молодого человека колбасным изделием, от чего оно сломалось.
Видеоролик на YouTube разместила Виктория Виноградова.
Под Киевом парня избили за отсутствие маски (YouTube)
Украинцы сразу же эмоционально отреагировали под видео. Некоторые из них шутят, а некоторые считают, что решать вопрос силой - недопустимо.
Как мы ранее сообщали, в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным.
Автор: Людмила Жукова