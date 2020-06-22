Под Киевом в магазине мужчину избили палкой колбасы: не надел маску (видео)

В Киевской области в одном из супермаркетов произошла эпичная драка. Одному из клиентов магазина не понравилось то, что другой мужчина вошел в помещение без маски. Инцидент произошел в супермаркете АТБ.

Недолго думая, мужчина в маске подбежал к парню без нее и вытолкнул из магазина, потом нанес ему несколько ударов палкой колбасы. Далее все происходило, как в боевиках. Парень решил ответить обидчику, но сам от удара потерял равновесие и упал, мужчина продолжал бить молодого человека колбасным изделием, от чего оно сломалось.

Видеоролик на YouTube разместила Виктория Виноградова.

Под Киевом парня избили за отсутствие маски (YouTube)

Украинцы сразу же эмоционально отреагировали под видео. Некоторые из них шутят, а некоторые считают, что решать вопрос силой - недопустимо.

Мужик в следующий раз колбасу уже такую не бери, не держит нагрузку она.

Я был бы за типа в белой рубашке, если бы не этот удар сзади. Он показал всю его суть, и намекнул на то, что перед съемкой могло быть что-то подобное. Когда тебя бьет более сильный человек, и ты не можешь дать сдачи, и не собираешься биться, то в правовом обществе закон на твоей стороне. Бить никого нельзя, выяснять отношения нужно на словах.

Эпичная битва! Ахиллес против Гектора. Битва при магазине.

Как мы ранее сообщали, в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным.