Під Києвом у магазині чоловіка побили палкою ковбаси: не надів маску (відео)

У супермаркеті покупець побив іншого клієнта за відсутність маски
У Київській області в одному з супермаркетів сталася епічна бійка. Одному з клієнтів магазину не сподобалося те, що інший чоловік увійшов у приміщення без маски. Інцидент стався в супермаркеті АТБ.
Недовго думаючи, чоловік у масці підбіг до хлопця без неї і виштовхнув із магазину, потім наніс йому кілька ударів палкою ковбаси. Далі все відбувалося, як у бойовиках. Хлопець вирішив відповісти кривднику, але сам від удару втратив рівновагу і впав, чоловік продовжував бити молодої людини ковбасним виробам, від чого воно зламалося.
Відеоролик на YouTube розмістила Вікторія Виноградова.
Під Києвом хлопця побили за відсутність маски (YouTube)
Українці відразу ж емоційно відреагували під відео. Деякі з них жартують, а деякі вважають, що розв'язувати питання силою - неприпустимо.
Як ми раніше повідомляли, у Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним.
Автор: Людмила Жукова