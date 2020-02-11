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Под Киевом лебеди примерзли ко льду: детали инцидента

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 20:45
Под Киевом лебеди примерзли ко льду: детали инцидента
Лебеди примерзли ко льду под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киевской области лебеди примерзли ко льду

Лебеди примерзли ко льду на озере под Киевом. Об инциденте люди сообщили в оперативно-диспетчерские службы Кагарлицкого и Белоцерковского районов.

Вызов поступил от неравнодушных людей в воскресенье, 9 февраля, в 9:20. ГСЧС направила на помощь своих спасателей.

Под Киевом лебеди примерзли ко льду: детали инцидентаПод Киевом лебеди примерзли ко льду: детали инцидента

Лебеди примерзли ко льду под Киевом (фото: facebook.com/MNSKOB)

Когда спасатели приехали на место происшествия, то увидели семерых лебедей, которые сидели почти неподвижно в замерзшей воде. Благодаря спасателям, птицы не погибли, и получили свободу и жизнь.

Под Киевом лебеди примерзли ко льду: детали инцидента

Лебеди примерзли ко льду под Киевом (фото: facebook.com/MNSKOB)

Напомним, что из-за аномально теплой зимы в Украине птицы начали гнездиться раньше времени. Хотя обычно птицы на зиму улетают в теплые края и возвращаются в Украину уже весной, когда на дворе достаточно тепло.

Эксперты говорят, что из-за такого поведения птиц им угрожает серьезная опасность в случае резкого похолодания. Но все надеются, что этого не случится. В Одесской области птицы чувствуют тепло и ведут себя соответственным образом. Они поют брачные песни и строят гнезда.

По словам орнитологов, у нас сейчас большое количество кудрявых пеликанов. Такое очень редко бывает, поскольку даже в летние месяцы их не было видно, но сейчас они выбрали наши края для зимовки. Под Одессой также можно увидеть большое количество лебедей, хотя зимой их нет, потому что они улетают в Африку.

Теплая зима также повлияла и на поведения рыб, которая сейчас себя очень активно ведет, так что рыбаки продолжают ее ловить, пока есть клев.

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