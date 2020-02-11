Під Києвом лебеді примерзли до льоду: деталі інциденту

Лебеді примерзли до льоду під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

У Київській області лебеді примерзли до льоду

Лебеді примерзли до льоду на озері під Києвом. Про інцидент люди повідомили в оперативно-диспетчерські служби Кагарлицького та Білоцерківського районів.

Виклик надійшов від небайдужих людей у неділю, 9 лютого, о 9:20. ДСНС направила на допомогу рятувальників.

Лебеді примерзли до льоду під Києвом (фото: facebook.com/MNSKOB)

Коли рятувальники приїхали на місце події, то побачили сімох лебедів, які сиділи майже нерухомо в замерзлій воді. Завдяки рятувальникам, птахи не загинули, і отримали свободу і життя.

Лебеді примерзли до льоду під Києвом (фото: facebook.com/MNSKOB)

Нагадаємо, що через аномально теплу зиму в Україні птахи почали гніздитися раніше часу. Хоча зазвичай птахи на зиму відлітають в теплі краї і повертаються в Україну вже навесні, коли на дворі досить тепло.

Експерти кажуть, що через таку поведінку птахів їм загрожує серйозна небезпека в разі різкого похолодання. Але всі сподіваються, що цього не станеться. В Одеській області птахи відчувають тепло і ведуть себе відповідним чином. Вони співають шлюбні пісні і будують гнізда.

За словами орнітологів, у нас зараз велика кількість кучерявих пеліканів. Таке дуже рідко буває, оскільки навіть в літні місяці їх не було видно, але зараз вони вибрали наші краї для зимівлі. Під Одесою також можна побачити велику кількість лебедів, хоча взимку їх немає, тому що вони відлітають в Африку.

Тепла зима також вплинула і на поведінку риб, яка зараз дуже активно веде, так що рибалки продовжують її ловити, поки є клювання.