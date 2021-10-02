Киевом курсирует троллейбус с "вентиляцией" в полу: огромные дыры впечатлили сеть (видео)

В Киеве в одном из троллейбусов показали "вентиляцию" в полу. В частности, дыры в полу замаскировали металлической сеткой, через которую виден асфальт на дороге.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что в таком транспорте ездить опасно.

Отметим, что такие дыры опасны, ведь из-за неосторожности пассажиры могут травмировать новую.

"Лучшей вентиляции в лучшем транспорте Киева быть. Троллейбус #27".

Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №27.

Ранее мы сообщали, что в Харькове парень со скрипкой вылез на крышу троллейбуса и устроил концерт.

Также мы писали, что в Харькове женщине едва не оторвало голову через троллейбус.