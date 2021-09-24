ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Все ради лайков: в Харькове парень со скрипкой вылез на крышу троллейбуса и устроил концерт (видео)

Новина українською →
Харков, Пятница 24 сентября 2021 15:13
Все ради лайков: в Харькове парень со скрипкой вылез на крышу троллейбуса и устроил концерт (видео) Парень со скрипкой вылез на троллейбус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове подросток устроил шоу на крыше троллейбуса. Он залез на его крышу и играл на скрипке. Парень не хотел слезать и его снимали силой.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, инцидент произошел сегодня, 24 сентября, в троллейбусе, который курсирует по 46 маршруту.

На видео видно, как парень вылез на крышу троллейбуса со скрипкой в руках. Когда же коммунальный транспорт тронулся, он начал играть.

Парень играл музыку во время движения сперва сидя, а потом вообще решил лечь.

Когда к юнцу поднялся мужчина, который вероятно является водителем, это перестало быть позитивным действом. Поэтому музыканта силой вытащили и надавали тумаков по голове. Он в этот момент выкрикивал "всем спасибо, концерт завершен" и складывал инструмент в кейс.

Кроме того, очевидцы говорят, что, видимо, парень таким образом решил снять видео для TikTok.

<>

В комментариях пользователи не в восторге от поступка молодого человека и пишут, что это могло закончиться трагически.

  • А если бы током ударило;
  • В страшное время живем;
  • Нужно было к проводам скрипку подсоединить;
  • Что делается с людьми, ужас;
  • Видимо, ему адреналина не хватало.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель и кондуктор автобуса шокировали пассажиров своим занятием.

Также мы писали, что в Киеве "засекли" маршрутчика, которому плевать на безопасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
тролейбус
LITE
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы