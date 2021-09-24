Все ради лайков: в Харькове парень со скрипкой вылез на крышу троллейбуса и устроил концерт (видео)

В Харькове подросток устроил шоу на крыше троллейбуса. Он залез на его крышу и играл на скрипке. Парень не хотел слезать и его снимали силой.

Так, инцидент произошел сегодня, 24 сентября, в троллейбусе, который курсирует по 46 маршруту.

На видео видно, как парень вылез на крышу троллейбуса со скрипкой в руках. Когда же коммунальный транспорт тронулся, он начал играть.

Парень играл музыку во время движения сперва сидя, а потом вообще решил лечь.

Когда к юнцу поднялся мужчина, который вероятно является водителем, это перестало быть позитивным действом. Поэтому музыканта силой вытащили и надавали тумаков по голове. Он в этот момент выкрикивал "всем спасибо, концерт завершен" и складывал инструмент в кейс.

Кроме того, очевидцы говорят, что, видимо, парень таким образом решил снять видео для TikTok.

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В комментариях пользователи не в восторге от поступка молодого человека и пишут, что это могло закончиться трагически.