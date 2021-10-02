Києвом курсує тролейбус з "вентиляцією" у підлозі: величезні дірки вразили мережу (відео)

У Києві в одному із тролейбусів показали "вентиляцію" у підлозі. Зокрема, діри у підлозі замаскували металевою сіткою, через яку видно асфальт на дорозі.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що у такому транспорті їздити небезпечно.

Зазначимо, що такі діри небезпечні, адже через необережність пасажири можуть травмувати нову.

"Кращій вентиляції у кращому транспорті Києва бути. Тролейбус #27".

Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №27.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові хлопець зі скрипкою виліз на дах тролейбуса і влаштував концерт.

Також ми писали, що у Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус.