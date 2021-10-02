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Києвом курсує тролейбус з "вентиляцією" у підлозі: величезні дірки вразили мережу (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в одному із тролейбусів показали "вентиляцію" у підлозі. Зокрема, діри у підлозі замаскували металевою сіткою, через яку видно асфальт на дорозі.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №27.

"Кращій вентиляції у кращому транспорті Києва бути. Тролейбус #27".

Зазначимо, що такі діри небезпечні, адже через необережність пасажири можуть травмувати нову.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що у такому транспорті їздити небезпечно.

  • Там ще посеред салону під подвійним сидінням дірка в стіні прогнила;
  • Там тільки фільтра не вистачає;
  • Дуже зручно! Раптом прорве опалення, а каналізація вже готова;
  • Потрібно ще підняти вартість проїзду;
  • Ви не розумієте, це просто забули закрити "повітрозабірник" для компенсації кисню в салоні влітку через вузькі вікна;
  • Зимою буде весело. Особливо, коли зростуть випадки грипу.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові хлопець зі скрипкою виліз на дах тролейбуса і влаштував концерт.

Також ми писали, що у Харкові жінці ледь не відірвало голову через тролейбус.

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