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Киевом курсирует троллейбус с "вентиляцией" в полу: огромные дыры впечатлили сеть (видео)

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Киев, Суббота 02 октября 2021 17:53
Киевом курсирует троллейбус с "вентиляцией" в полу: огромные дыры впечатлили сеть (видео) В полу столичного троллейбуса заметили дыры (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в одном из троллейбусов показали "вентиляцию" в полу. В частности, дыры в полу замаскировали металлической сеткой, через которую виден асфальт на дороге.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №27.

"Лучшей вентиляции в лучшем транспорте Киева быть. Троллейбус #27".

Отметим, что такие дыры опасны, ведь из-за неосторожности пассажиры могут травмировать новую.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что в таком транспорте ездить опасно.

  • Там еще посреди салона под двойным сиденьем дырка в стене прогнила;
  • Там только фильтра не хватает;
  • Очень удобно! Вдруг прорвет отопление, а канализация уже готова;
  • Нужно еще поднять стоимость проезда;
  • Вы не понимаете, это просто забыли закрыть "воздухозаборник" для компенсации кислорода в салоне летом через узкие окна;
  • Зимой будет весело. Особенно, когда вырастут случаи гриппа.

Ранее мы сообщали, что в Харькове парень со скрипкой вылез на крышу троллейбуса и устроил концерт.

Также мы писали, что в Харькове женщине едва не оторвало голову через троллейбус.

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