Киевом курсирует троллейбус с "вентиляцией" в полу: огромные дыры впечатлили сеть (видео)
В полу столичного троллейбуса заметили дыры (Виталий Носач РБК-Украина)
В Киеве в одном из троллейбусов показали "вентиляцию" в полу. В частности, дыры в полу замаскировали металлической сеткой, через которую виден асфальт на дороге.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел в столичном троллейбусе №27.
"Лучшей вентиляции в лучшем транспорте Киева быть. Троллейбус #27".
Отметим, что такие дыры опасны, ведь из-за неосторожности пассажиры могут травмировать новую.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что в таком транспорте ездить опасно.
- Там еще посреди салона под двойным сиденьем дырка в стене прогнила;
- Там только фильтра не хватает;
- Очень удобно! Вдруг прорвет отопление, а канализация уже готова;
- Нужно еще поднять стоимость проезда;
- Вы не понимаете, это просто забыли закрыть "воздухозаборник" для компенсации кислорода в салоне летом через узкие окна;
- Зимой будет весело. Особенно, когда вырастут случаи гриппа.
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