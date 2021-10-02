Києвом курсує тролейбус з "вентиляцією" у підлозі: величезні дірки вразили мережу (відео)
У підлозі столичного тролейбуса помітили дірки (Віталій Носач РБК-Україна)
У Києві в одному із тролейбусів показали "вентиляцію" у підлозі. Зокрема, діри у підлозі замаскували металевою сіткою, через яку видно асфальт на дорозі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався у столичному тролейбусі №27.
"Кращій вентиляції у кращому транспорті Києва бути. Тролейбус #27".
Зазначимо, що такі діри небезпечні, адже через необережність пасажири можуть травмувати нову.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що у такому транспорті їздити небезпечно.
- Там ще посеред салону під подвійним сидінням дірка в стіні прогнила;
- Там тільки фільтра не вистачає;
- Дуже зручно! Раптом прорве опалення, а каналізація вже готова;
- Потрібно ще підняти вартість проїзду;
- Ви не розумієте, це просто забули закрити "повітрозабірник" для компенсації кисню в салоні влітку через вузькі вікна;
- Зимою буде весело. Особливо, коли зростуть випадки грипу.
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