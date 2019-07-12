ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Упал и не смог выбраться: во Львовской области утонул в колодце малыш

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 19:16
Упал и не смог выбраться: во Львовской области утонул в колодце малыш
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Глубина колодца была два метра

Во Львовской области произошла трагедия - в колодце утонул ребенок, которому был год и пять месяцев. Беззащитная девочка упала в колодец и не смогла выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Горе произошло 12 июля в одном из сел около 11 утра. Как сообщили в полиции, маленькая девочка играла во дворе и внезапно упала в колодец. Глубина скважины сотавляет два метра.

На месте несчастного случая работала полиция для установления всех деталей происшествия. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Упал и не смог выбраться: во Львовской области утонул в колодце малышФото: Колодец, в котором утонул ребенок (Нацполиция)

Отметим, что с начала 2019 года на водоемах страны утонули более 670 человек, из них – 72 ребенка.

Как мы ранее писали, на окраине села Бежевые Черняховского района Житомирской области в колодце нашли младенца. О найденном ребенке правоохранителям сообщил 62-летний местный житель. Он чистил колодец, когда наткнулся на тело младенца в одном из пакетов для мусора.

Также мы сообщали, как в Житомирской области мужчина погиб, упав в колодец. Отмечено, что о происшествии сообщила соседка, которая и обнаружила мужчину в колодце. Женщина рассказала, что несколько часов назад видела соседа у колодца, а потом он просто исчез.

Заказал подруге родного отца и сестру: детали покушения на убийство в Сумах Испуганные и одинокие: в Полтаве пьяная мать оставила детей ночью на остановке
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь