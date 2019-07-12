Упал и не смог выбраться: во Львовской области утонул в колодце малыш

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Глубина колодца была два метра

Во Львовской области произошла трагедия - в колодце утонул ребенок, которому был год и пять месяцев. Беззащитная девочка упала в колодец и не смогла выбраться. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Горе произошло 12 июля в одном из сел около 11 утра. Как сообщили в полиции, маленькая девочка играла во дворе и внезапно упала в колодец. Глубина скважины сотавляет два метра.

На месте несчастного случая работала полиция для установления всех деталей происшествия. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Колодец, в котором утонул ребенок (Нацполиция)

Отметим, что с начала 2019 года на водоемах страны утонули более 670 человек, из них – 72 ребенка.

Как мы ранее писали, на окраине села Бежевые Черняховского района Житомирской области в колодце нашли младенца. О найденном ребенке правоохранителям сообщил 62-летний местный житель. Он чистил колодец, когда наткнулся на тело младенца в одном из пакетов для мусора.

Также мы сообщали, как в Житомирской области мужчина погиб, упав в колодец. Отмечено, что о происшествии сообщила соседка, которая и обнаружила мужчину в колодце. Женщина рассказала, что несколько часов назад видела соседа у колодца, а потом он просто исчез.