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Під Києвом з колодязя дістали трьох людей: що сталося

STYLERЖиття    30.07.2019 - 14:26
Під Києвом з колодязя дістали трьох людей: що сталося
Під Києвом рятувальники знайшли трьох чоловіків у колодязі (фото: колаж РБК-Україна)

Рятувальники дістали трьох чоловіків з колодязя

В селі Русаки Київської області виявили трьох чоловіків у колодязі. Даний колодязь належить підприємству Іванківського комунального управління водного господарства. Про це йдеться в повідомленні ДСНС Київської області.

З'ясувалося, що в колодязі знаходилися три працівника КП ИКУВГ, які проводили планові роботи по заміні засувки. Коли рятувальники приїхали на місце інциденту, то всі троє були без свідомості.

Щоб витягнути чоловіків, рятувальникам довелося спуститися в колодязь. Першого дістали чоловіка 1986 року народження. При цьому він вже не подавав жодних ознак життя і медикам залишалося лише констатувати його смерть.

Під Києвом з колодязя дістали трьох людей: що сталося

Під Києвом рятувальники знайшли трьох чоловіків у колодязі (фото: kv.dsns.gov.ua)

Ще двох чоловіків 1975 року народження дістали з колодязя з ознаками життя. Медики відразу ж почали надавати першу медичну допомогу та транспортували потерпілих в Іванківську центральну районну лікарню. На жаль, по дорозі в лікарню чоловіки померли.

Нагадаємо, що у Львівській області втопилася в колодязі дитина, якій було рік і п'ять місяців. Горе сталося в одному з сіл. Маленька дівчинка гралася у дворі і впала у свердловину глибиною два метри.

Раніше повідомлялося про те, що в Житомирській області дитину викинули в колодязь. Інцидент стався в селі Бежеві Черняхівського району Житомирської області.

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