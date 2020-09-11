Под Киевом кенгуру вырвался из зверинца на волю, оставив смотрителя в клетке

Под Киевом кенгуру сбежал из частного зверинца и разгуливает на свободе в окрестностях ближайших сел. Недавно были обнаружены следы сумчатого беглеца за 10 км от мини-зоопарка, который расположен на территории историко-этнографического музея "Украинское село" в 15 километрах от Киева по Житомирской трассе в селе Бузовая.

В этнокомплексе обратились с просьбой к украинцам помочь вернуть животное. За самую действенную подмогу пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице музея "Украинское село".

Отмечается, что кенгуру Валлаби Беннетта (карликовый вид) уже привык к людям, может питаться листьями кустарников, сеном, травой, овощами.

Животное живет на открытом пространстве даже в холодное время года в наших климатических широтах. Молодой кенгуру передвигается довольно быстро прыжками до 1,5 метров.

Под Киевом кенгуру сбежал из частного зверинца (фото: facebook.com/Ukrselo)

На поиски животного отправились сотрудники этнокомплекса, волонтеры и зоозащитники. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказала руководитель историко-этнографического музея Катерина Тимошенко, молодой кенгуру перепрыгнул через смотрителя, который принес еду в вольер. Смекалистое животное вырвалось из клетки, оставив там мужчину. Затем он прошмыгнул через открытые ворота в комплексе, дал деру в поле и вскоре скрылся в дали.

Побег кенгуру из зверинца удалось снять камерой видеонаблюдения.

Также Тимошенко добавила, что после инцидента смотрителю стало плохо, пришлось даже вызывать карету "скорой". Отмечается, что самочувствие ухудшилось на нервной почве - мужчина переволновался.

Через некоторое время стали поступать сообщения от жителей нескольких сел, которые видели разгуливающего кенгуру неподалеку.

Впрочем, поймать беглеца не так-то просто - кенгуру способен развивать скорость до 60 км в час. Тем не менее руководитель Николаевского зоопарка Владимир Топчий назвал ряд способов, как это сделать.

"Если будет найдено место, где он скрывается - лучшее защитить место сеткой и таким образом поймать. Можно конечно обездвижить, но это сложно - рассчитать дозу препарата, чтобы животное не погибло", - пояснил он.

Также Топчий обратил внимание, что кенгуру на "вольных хлебах" голод не будет угрожать, и животное легко сможет раздобыть себе пропитание на украинской природе.

"Кенгуру - не тигры, и мясом не питаются. Поэтому я не думаю, что кто-то из киевлян попадет на завтрак или на обед. Кушают они листики, травку. Абсолютно беззащитные животные", - отметил он.

Видео: Кенгуру после побега из зверинца разгуливает около сел под Киевом

Ранее сообщалось, что под Киевом заметили льва в коровнике - владелец хищника держал его в вольере в старом сарае.

Также мы писали о том, что недавно под Киевом владелец мини-зоопарка заморил голодом животных.