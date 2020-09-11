Під Києвом кенгуру вирвався зі звіринця на волю, лишивши наглядача в клітці

Під Києвом кенгуру втік з приватного звіринця і розгулює на волі в околицях найближчих сіл. Нещодавно були виявлені сліди сумчастого втікача за 10 км від міні-зоопарку, який розташований на території історико-етнографічного музею "Українське село" за 15 кілометрів від Києва по Житомирській трасі в селі Бузова.

В етнокомплексі звернулися з проханням до українців допомогти повернути тварину. За найдієвішу допомогу пообіцяли грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці музею "Українське село".

Зазначається, що кенгуру Валабі Бенета (карликовий вид) вже звик до людей, може харчуватися листям чагарників, сіном, травою, овочами.

Тварина живе на відкритому просторі навіть у холодну пору року в наших кліматичних широтах. Молодий кенгуру пересувається досить швидко стрибками до 1,5 метрів.

Під Києвом кенгуру втік з приватного звіринця (фото: facebook.com/Ukrselo)

На пошуки тварини вирушили співробітники етнокомплексу, волонтери та зоозахисники. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповіла керівник історико-етнографічного музею Катерина Тимошенко, молодий кенгуру перестрибнув через наглядача, який приніс їжу у вольєр. Спритна тварина вирвалася з клітки, залишивши там чоловіка. Потім він прошмигнув через відкриті ворота в комплексі, дав драпака в поле і незабаром зник в далині.

Втечу кенгуру зі звіринця вдалося зняти камерою відеоспостереження.

Також Тимошенко додала, що після інциденту наглядачеві стало зле, довелося навіть викликати карету "швидкої". Зазначається, що самопочуття погіршилося на нервовому грунті - чоловік перехвилювався.

Через деякий час стали надходити повідомлення від жителів кількох сіл, які бачили кенгуру, який розгулює неподалік.

Втім, зловити втікача не так-то просто - кенгуру здатний розвивати швидкість до 60 км на годину. Водночас керівник Миколаївського зоопарку Володимир Топчій назвав ряд способів, як це зробити.

"Якщо буде знайдено місце, де він ховається - краще захистити місце сіткою і таким чином зловити. Можна звичайно знерухомити, але це складно розрахувати дозу препарату, щоб тварина не загинула", - пояснив він.

Також Топчій звернув увагу, що кенгуру на "вільних хлібах" голод не загрожуватиме, і тварина легко зможе роздобути собі їжу на українській природі.

"Кенгуру - не тигри, і не харчуються м'ясом. Тому я не думаю, що хтось з киян потрапить на сніданок або обід. Їдять вони листочки, травичку. Абсолютно беззахисні тварини", - зазначив він.

Відео: Кенгуру після втечі зі звіринця розгулює біля сіл під Києвом

Раніше повідомлялося, що під Києвом помітили лева в корівнику - власник хижака тримав його у вольєрі в старому сараї.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом власник міні-зоопарку заморив голодом тварин.