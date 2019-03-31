Под Киевом избиратели не могут попасть на выборы: что произошло

Фото: выборы президента Украины 31 марта 2019 (РБК-Украина)

Выборы президента 2019 из-за высокой явки на участок в Броварах проходят с проблемами

Выборы президента Украины 31 марта проходят не так гладко. Из-за большой явки желающих проголосовать на одном из избирательных участков в Броварах под Киевом образовалась огромная очередь. Некоторые люди не выдерживают и уходят, рассказала одна их местных жительниц Любовь Величко на своей странице в Facebook.

Но такие "пробки" не помешали ей проголосовать. Девушка опубликовала в сети фото с участка.

Величко отмечает, что из-за аншлага на участке в Броварах ее соседке пришлось простоять в очереди 40 минут.

Явка на узбирательный участок в Броварах высокая (фото: facebook.com/lyubov.velichko)

Женщина не выдержала и пошла домой.

"Зла, как собака", - уточнила Любовь.

Также она добавила, что слышала, про подобные ситуации в Киеве, якобы "люди идут, не дождавшись очереди".

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что сами проголосовали без проблем и долго в очередях не стояли:

"Не знаю за весь Киив, но у нас на участке все ок";

"Я за 5 минут проголосовала";

"Вот беда прямо, 40 минут в очереди"...

"Тю! Забыла, что надо часы переводить, пришли на участок к 12... люди есть, но 2 минуты и все! И на работе сейчас! В коллектив, к людям, подальше от тв";

"У нас норм. Проголосовали меньше чем за 10 минут";

"Только вот жена пошла голосовать, людей довольно таки много, но больших очередей нет. Но поток людей довольно таки большой, тут в школе сразу три учасктка и на всех кто-то входит выходит. Харьков"...

Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса.

Также мы писали о том, что выборы 2019 в Одессе закончились для одного из избирателей побоями.

Отметим, что под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.