ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом избиратели не могут попасть на выборы: что произошло

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 16:52
Под Киевом избиратели не могут попасть на выборы: что произошло
Фото: выборы президента Украины 31 марта 2019 (РБК-Украина)

Выборы президента 2019 из-за высокой явки на участок в Броварах проходят с проблемами

Выборы президента Украины 31 марта проходят не так гладко. Из-за большой явки желающих проголосовать на одном из избирательных участков в Броварах под Киевом образовалась огромная очередь. Некоторые люди не выдерживают и уходят, рассказала одна их местных жительниц Любовь Величко на своей странице в Facebook.

Но такие "пробки" не помешали ей проголосовать. Девушка опубликовала в сети фото с участка.

Величко отмечает, что из-за аншлага на участке в Броварах ее соседке пришлось простоять в очереди 40 минут. 

Под Киевом избиратели не могут попасть на выборы: что произошло

Явка на узбирательный участок в Броварах высокая (фото: facebook.com/lyubov.velichko)

Женщина не выдержала и пошла домой.

"Зла, как собака", - уточнила Любовь.

Также она добавила, что слышала, про подобные ситуации в Киеве, якобы "люди идут, не дождавшись очереди".

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают, что сами проголосовали без проблем и долго в очередях не стояли:

  • "Не знаю за весь Киив, но у нас на участке все ок";
  • "Я за 5 минут проголосовала";
  • "Вот беда прямо, 40 минут в очереди"...
  • "Тю! Забыла, что надо часы переводить, пришли на участок к 12... люди есть, но 2 минуты и все! И на работе сейчас! В коллектив, к людям, подальше от тв";
  • "У нас норм. Проголосовали меньше чем за 10 минут";
  • "Только вот жена пошла голосовать, людей довольно таки много, но больших очередей нет. Но поток людей довольно таки большой, тут в школе сразу три учасктка и на всех кто-то входит выходит. Харьков"...

Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины по состоянию на 16:00 открыто 12 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса

Также мы писали о том, что выборы 2019 в Одессе закончились для одного из избирателей побоями

Отметим, что под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

Под Одессой "копы" придались утехам прямо на избирательном участке Курьезы на выборах 2019: пришельцы, собаки и кастрюли
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Броварывыборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь