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Під Києвом виборці не можуть потрапити на дільницю: що сталося

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 16:52
Під Києвом виборці не можуть потрапити на дільницю: що сталося
Фото: вибори президента України 31 березня 2019 (РБК-Україна)

Вибори президента 2019 через високу явку на дільницю в Броварах проходять з проблемами

Вибори президента України 31 березня проходять не так гладко. Через велику явки бажаючих проголосувати на одній з виборчих дільниць у Броварах під Києвом утворилася величезна черга. Деякі люди не витримують і йдуть, - розповіла одна з місцевих мешканок Любов Величко на своїй сторінці в Facebook.

Але такі "пробки" не завадили їй проголосувати. Дівчина опублікувала в мережі фото з дільниці.

Величко зазначає, що через аншлаг на дільниці в Броварах її сусідці довелося простояти в черзі 40 хвилин.

Під Києвом виборці не можуть потрапити на дільницю: що сталося

Явка на узбирательный ділянка в Броварах висока (фото: facebook.com/lyubov.velichko)

Жінка не витримала і пішла додому.

"Зла, як собака", - уточнила Любов.

Також вона додала, що чула про подібні ситуації в Києві, нібито "люди йдуть, не дочекавшись черги".

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зауважують, що самі проголосували без проблем і довго в чергах не стояли:

  • "Не знаю за весь Київ, але у нас на дільниці все ок";
  • "Я за 5 хвилин проголосувала";
  • "От біда прямо, 40 хвилин у черзі"...
  • "Тю! Забула, що треба переводити годинник, прийшли на дільницю до 12... люди є, але 2 хвилини і все! І на роботі зараз! До колективу, до людей, подалі від тб";
  • "У нас норм. Проголосували менше ніж за 10 хвилин";
  • "Тільки от дружина пішла голосувати, людей досить таки багато, але великих черг немає. Але потік людей досить таки великий, тут в школі відразу три учасктка і на всіх, хто входить виходить. Харків"...

Як повідомлялося раніше, на день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.

Також ми писали про те, що вибори 2019 в Одесі закінчилися для одного з виборців побоями.

Зазначимо, що під Дніпром на одній з ділянок зафіксована рекордна явка виборців. За майбутнього гаранта проголосували 100% виборців зі списку по дільниці.

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