Под Киевом горе-хозяин оставил собаку возле магазина, потому что хотел спать: животное не ело три дня

В поселке Софиевская Борщаговка возле магазина нашли голодного брошенного лабрадора. Поступок хозяина возмутил неравнодушных людей.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Софиевской Борщаговки".
Так, вопиющий инцидент произошел 20 сентября.
Пользователь Дмитрий Беззубченко первым обеспокоился данной ситуацией. Как рассказал парень, пес стоял привязанным возле магазина АТБ в течение нескольких часов, а именно с 10 утра.
В комментариях местные жители рассказали, что хозяин четвероногого якобы специально оставил его на улице, потому что хотел поспать. Пользователи пишут, что мужчина сам это подтвердил.
Также на осмотре у ветеринара выяснилось, что собака не ела в течение трех последних дней.
На протяжении последних дней за судьбу лабрадора переживало много горожан. Кроме того, неравнодушные даже вызвали на место происшествия специальную службу. Однако она по дороге попала в аварию.
Поэтому сейчас собаку забрали парень с девушкой. Сперва хозяин был не против этого, но впоследствии все же якобы забрал преданного любимца.
Ранее мы сообщали, что в Киеве разбрасывают колбасу с ядом и призывают хозяев беречь домашних любимцев.
Также мы писали, что в Херсоне бойцовский пес терроризирует людей.