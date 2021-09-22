UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом горе-хозяин оставил собаку возле магазина, потому что хотел спать: животное не ело три дня

Автор: Тетяна Самарук

В поселке Софиевская Борщаговка возле магазина нашли голодного брошенного лабрадора. Поступок хозяина возмутил неравнодушных людей.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Софиевской Борщаговки".

Так, вопиющий инцидент произошел 20 сентября.

Пользователь Дмитрий Беззубченко первым обеспокоился данной ситуацией. Как рассказал парень, пес стоял привязанным возле магазина АТБ в течение нескольких часов, а именно с 10 утра.

Под Киевом мужчина оставил своего голодного лабрадора под магазином (facebook.com/groups/sofiivska.borschahivka)

В комментариях местные жители рассказали, что хозяин четвероногого якобы специально оставил его на улице, потому что хотел поспать. Пользователи пишут, что мужчина сам это подтвердил.

Также на осмотре у ветеринара выяснилось, что собака не ела в течение трех последних дней.

На протяжении последних дней за судьбу лабрадора переживало много горожан. Кроме того, неравнодушные даже вызвали на место происшествия специальную службу. Однако она по дороге попала в аварию.

Поэтому сейчас собаку забрали парень с девушкой. Сперва хозяин был не против этого, но впоследствии все же якобы забрал преданного любимца.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разбрасывают колбасу с ядом и призывают хозяев беречь домашних любимцев.

Также мы писали, что в Херсоне бойцовский пес терроризирует людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
собака