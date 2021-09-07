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В Херсоне бойцовский пес терроризирует людей: хозяйка командует собаке "фас"

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Херсон, Вторник 07 сентября 2021 13:34
В Херсоне бойцовский пес терроризирует людей: хозяйка командует собаке "фас" В Херсоне бойцовский пес держит в страхе всю округу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жители многоэтажного дома по улице Димитрова, 20 в Херсоне оказались под террором собаки бойцовской породы. Они составили коллективное заявление на хозяйку собаки и рассказали, что женщина специально натравливает собаку на людей и животных возле дома и в его окрестностях.

Об этом сообщает местное издание Kherson.net.ua.

Как рассказали местные жители, женщина использует своего бойцовского пса, как орудие возмездия и выкрикивает ему команду "фас!" каждый раз, когда что-то на прогулке происходит не по ее сценарию. Жертвами собаки регулярно становятся дворовые коты, бездомные собаки. Бойцовский пес с ними быстро расправляется, так как гуляет без намордника.

Кроме того, хозяйка часто приводит своего пса без намордника на стадион школы №55, которая находится недалеко от дома. На стадионе играют дети и все они оказываются в опасности, если рядом бегает агрессивный пес.

На замечания местных жителей женщина реагирует агрессивно. Поэтому они решили объединиться и написать коллективное заявление в правоохранительные органы. В первую очередь жильцы просят обязать хозяйку надевать на собаку намордник на прогулках в общественных местах.

Что говорят правила выгула собак

Собак имеют право выгуливать только лица старше 14 лет

Запрещено выгуливать собак в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Во время прогулки собака должна быть на поводке. А собаки больших размеров и опасных пород – на поводке и в намордниках

Без поводка выгуливать собак можно только на специально оборудованных площадках

Владельцы собак обязаны убирать за животными, даже на площадках для выгула

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове бойцовская собака покусала людей.

А также рассказывали о том, что в Виннице мужчина жестоко зарезал собаку на глазах у детей.

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