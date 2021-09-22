Під Києвом горе-господар залишив собаку біля магазину, бо хотів спати: тварина не їла три дні

Так, кричущий інцидент стався 20 вересня.

Користувач Дмитро Беззубченко першим занепокоївся даною ситуацією. Як розповів хлопець, пес стояв прив'язаним біля магазину АТБ впродовж кількох годин, а саме з 10 ранку.

Під Києвом чоловік залишив свого голодного лабрадора під магазином (facebook.com/groups/sofiivska.borschahivka)

У коментарях місцеві мешканці розповіли, що хазяїн чотирилапого нібито спеціально залишив його на вулиці, бо хотів поспати. Користувачі пишуть, що чоловік сам це підтвердив.

Також на огляді у ветеринара з'ясувалося, що собака не їв упродовж трьох останніх днів.

Впродовж останніх днів за долю лабрадора переживало багато містян. Окрім того, небайдужі навіть викликали на місце події спеціальну службу. Однак вона дорогою потрапила в аварію.

Тому зараз собаку забрали хлопець з дівчиною. Спершу хазяїн був не проти цього, але згодом все ж нібито забрав зрадженого улюбленця.