Под Киевом фабрика делала елочные игрушки с лого российской армии: вспыхнул скандал (видео)

Под Киевом на фабрике производили новогодние елочные украшения с символикой российской армии для продажи в РФ. На ситуацию обратил внимание неравнодушный украинец и обнародовал информацию в сети, вызвав массу возмущения.

Он снял на видео, как на Клавдиевской фабрике изготавливают елочные шары с советской звездой и надписью "российская армия". Кадры экскурсовод Сергей Савченко выложил в своем Facebook (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

Мужчина отметил, что работники цеха препятствовали съемке и пытались его прогнать, причем с применением силы.

Так, по словам Сергея, ему угрожали "разбить морду" и обещали "поговорить так, чтобы стало понятно".

"На входе к художественному цеху экскурсовод настаивает, что фото и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему. Не дай Бог посетителю увидеть, что там за украшения производят мастера", - возмущается он.

Видео: На Клавдиевской фабрике производили елочные игрушки с лого российской армии

На Клавдиевской фабрике уже отреагировали на скандал и объяснили в своем заявлении, что новогодние игрушки они действительно делают по заказу и для сбыта на территории РФ, так как просто не смогли отказаться от российского рынка.

При этом руководство фабрики поблагодарило автора видео за "указание на проблемы в нашей системе приема заказов", и в то же время упрекнуло, пожелав "более глубоко вникать в суть вопросов, прежде чем истреблять труд людей и хайповать на недостатках других".

И.о. председателя правления фабрики Павел Гукас заверил, что на данный момент тираж таких скандальных игрушек уже ликвидирован.

"Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль... Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения за данную ситуацию и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что в Ровно разгорелся скандал из-за того, школьникам продавали тетрадки с Красной площадью.

Напомним, что не так давно в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.