Під Києвом фабрика робила ялинкові іграшки з лого російської армії: спалахнув скандал (відео)

Під Києвом на фабриці виробляли новорічні ялинкові прикраси з символікою російської армії для продажу в РФ. На ситуацію звернув увагу небайдужий українець і оприлюднив інформацію в мережі, викликавши масу обурення.

Він зняв на відео, як на Клавдієвській фабриці виготовляють ялинкові кульки з радянською зіркою і написом "російська армія". Кадри екскурсовод Сергій Савченко виклав у своєму Facebook (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

Чоловік зазначив, що працівники цеху перешкоджали зйомці та намагалися його прогнати, причому із застосуванням сили.

Так, за словами Сергія, йому погрожували "розбити морду" і обіцяли "поговорити так, щоб стало зрозуміло".

"На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відеозйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Не дай Боже відвідувачу побачити, що там за прикраси виготовляють майстри", - обурюється він.

Відео: На Клавдієвській фабриці виробляли ялинкові іграшки з лого російської армії

На Клавдієвській фабриці вже відреагували на скандал і пояснили у своїй заяві, що новорічні іграшки вони дійсно роблять на замовлення і для збуту на території РФ, оскільки просто не змогли відмовитися від російського ринку.

При цьому керівництво фабрики подякувало автору відео за "вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень", і водночас дорікнуло, побажавши "більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших".

В.о. голови правління фабрики Павло Гукас запевнив, що тепер тираж таких скандальних іграшок вже ліквідовано.

"Дана конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль... Я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики", - йдеться в заяві.

Раніше ми писали про те, що в Рівному спалахнув скандал через те, школярам продавали зошити з Червоною площею.

Нагадаємо, що не так давно у Миколаєві в магазині помітили футболку з написом "Росія", і після обурення покупця одяг викинули на смітник.