Під Києвом депутати селищної ради влаштували бійку: закінчилося госпіталізацією (відео)

Під Києвом у селищі міського типу Коцюбинське стався конфлікт між депутатами після закриття сесійного засідання селищної ради, який переріс у бійку і закінчився госпіталізацією одного з політиків.

Про це 27 травня повідомив депутат Дмитро Білоцерковець у своєму Facebook .

За його словами, на однопартійку Олену Сокотюк ("УДАР") напав депутат Олександр Хвостенко ("Нові обличчя") за те, що жінка знімала на відео штовханину між депутатами "Нових облич" та місцевим активістом, який ставив їм "незручні питання".

"Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук і вдарив", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що постраждала нині характеризує свій стан як поганий.

В "УДАРі" вимагають від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту, а від керівництва партії "Нові обличчя" - реакції на дії депутата, чию поведінку назвали "абсолютно неприпустимою".

Відео бійки опублікувала журналіст Ірина Федорів на своєму YouTube-каналі.

Відео: бійка між депутатами Коцюбинської селищної ради