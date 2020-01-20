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Под Киевом в автомобиле нашли убитым ветерана АТО: фото и детали

STYLERПроисшествия    20.01.2020 - 11:12
Под Киевом в автомобиле нашли убитым ветерана АТО: фото и детали
Под Киевом застрелили ветерана АТО (коллаж: РБК-Украина)

В Киевской области в остановленном автомобиле обнаружили застреленного ветерана АТО

Под Киевом полиция обнаружила застреленного мужчину в салоне автомобиля "УАЗ", который остановили за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в пгт Иванков, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Водитель признался, что застреленный мужчина - его товарищ, а он сам в это время ехал сдаваться в полицию.

Как оказалось, оба мужчины - участники боевых действий на Востоке Украины. Они в этот день употребляли спиртные напитки, на фоне алкогольного опьянения между ними возникла словесная ссора, которая закончилась трагедией.

Во время ссоры 49-летний водитель "УАЗа" выстрелил из охотничьего ружья в сторону своего товарища, который сидел сзади.

Под Киевом в автомобиле нашли убитым ветерана АТО: фото и детали

Под Киевом застрелили ветерана АТО (фото: kv.npu.gov.ua)

Тело погибшего 47-летнего участника АТО направили на судебно-медицинскую экспертизу. А водителя задержали и объявили о подозрении, ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины.

Водитель-стрелок чистосердечно во всем признался. Теперь суд должен избрать ему меру пресечения, следствие продолжается.

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