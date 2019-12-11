Выбросил мемориал Героям АТО на помойку: шокирующие данные о вандале

Под Киевом выбросили на свалку памятник ветеранам АТО (коллаж: РБК-Украина)

В Киевской области вандал демонтировал памятник Героям АТО, потому что он ему помешал

В Киевской области жестоко надругались над памятником Героям Небесной Сотни и АТО. В пгт Ворзель мемориал, установленный в 2016-м году, исчез во вторник, 10 декабря, а позже его нашли на помойке.

На месте, где была установлена фигура ангела, осталась лишь одинокая пихта, бетонные плиты были сорваны, забора и скамеек тоже не было.

В тот же день полиция задержала вандала, который оказался жителем города. На следующий день в полиции области сообщили, что мужчина, разрушивший мемориал - бывший атошник.

Под Киевом выбросили на свалку памятник Героям АТО (фото: kv.npu.gov.ua)

Дело в том, что местный сельсовет выделил несколько земельных участков в Ворзеле для участников боевых действий.

И участок, который достался некому господину П., оказался с этим самым памятником.

Мужчина решил начать строительство на участке, а памятник ему помешал. Тогда он его демонтировал и вынес на помойку.

Открытие памятника героям АТО в 2016 году (фото: kv.npu.gov.ua)

В полиции уже открыли уголовное производство по факту самоуправства. Мужчине грозит штраф, исправительные работы или арест до трех месяцев. Кроме того, орган местного самоуправления должен будет оценить материальный ущерб, нанесенный памятнику.

Остатки мемориала в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.