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Під Києвом в автомобілі знайшли вбитим ветерана АТО: фото і деталі

STYLERПодії    20.01.2020 - 11:12
Під Києвом в автомобілі знайшли вбитим ветерана АТО: фото і деталі
Під Києвом застрелили ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

У Київській області в зупиненому автомобілі виявили застреленого ветерана АТО

Під Києвом поліція виявила застреленого чоловіка в салоні автомобіля "УАЗ", який зупинили за порушення правил дорожнього руху. Інцидент стався у смт Іванків, повідомила прес-служба Національної поліції України.

Водій зізнався, що застрелений чоловік - його товариш, а він сам в цей час їхав здаватися в поліцію.

Як виявилося, обидва чоловіки - учасники бойових дій на Сході України. Вони в цей день вживали спиртні напої, на тлі алкогольного сп'яніння між ними виникла словесна сварка, яка закінчилася трагедією.

Під час сварки 49-річний водій "УАЗа" вистрілив з мисливської рушниці в бік свого товариша, який сидів ззаду.

Під Києвом в автомобілі знайшли вбитим ветерана АТО: фото і деталі

Під Києвом застрелили ветерана АТО (фото: kv.npu.gov.ua)

Тіло загиблого 47-річного учасника АТО направили на судово-медичну експертизу. А водія затримали і оголосили про підозру, йому інкримінують ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" КК України.

Водій-стрілок щиросердечно у всьому зізнався. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід, слідство триває.

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