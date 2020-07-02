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Під Києвом авто знесло жінку з коляскою: водій відбувся "смішним" штрафом

STYLERПодії    02.07.2020 - 10:11
Під Києвом авто знесло жінку з коляскою: водій відбувся "смішним" штрафом
ДТП під Києвом у місті Вишневе (колаж: РБК-Україна)

У Вишневому водій збив жінку з дитиною на "зебрі", стали відомі подробиці

У Вишневому Київської області водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході. Мама з коляскою і дитиною на руках почала рух по зебрі, а в цей час авто повернуло направо і врізалося в них.

Хоча швидкість була невисокою, водій зупинився не відразу, ледве не розчавивши людей. Пізніше він пояснив, що "не зміг оцінити ситуацію", тепер йому загрожує "смішний" штраф, йдеться в сюжеті ТСН.

На відео з камер видно, як сталася ДТП. Після аварії шокована жінка скочила, схопила дитину на руки, до неї підбігли люди.

На щастя, травми незначні, але їх все ж відвезли в "Охматдит" для ретельного обстеження.

Як виявилося, водій тверезий. Поліція склала на нього адміністративний протокол. За словами Віталії Грохольської, керівника відділу комунікації поліції Київської області, санкції статті передбачають незначний штраф від 340 до 425 гривень, а також позбавлення правом керувати авто до року. Але це буде вирішувати суд.

ДТП у Вишневому (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що ДТП сталася в місті Вишневе. Автомобіль Ford на переході збив жінку з дитиною на пішохідному переході. Відео з'явилося в мережі 1 липня.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ДТП
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