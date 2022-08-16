Под Киевом активизировались ядовитые змеи: какие виды у нас водятся и как уберечься от укусов

Какие виды ядовитых змей у нас водятся

В нашем регионе чаще всего можно встретить три вида ядовитых змей: гадюка Никольского, степная гадюка и гадюка обычная.

Все гадюки - это змеи средних или малых размеров, 50-80 см в длину. Окрас обычно из черных, серых, бурых и светло-желтых оттенков. Голова гадюки имеет четко выраженную треугольную форму с закругленным носом и выступающими скулами.

Ужи отличаются от других змей желтыми ушками - пятнами на голове. Иногда эти пятна бывают белыми или оранжевыми. Ужи обычно не более одно метра в длину, и они не опасны.

Еще в Украине часто можно встретить водных ужей - у них нет желтых ушек. Узнать его можно по рисунку на спине - шахматному. Такие ужи живут в водоемах, изредка выползают на сушу и тоже не опасны.

Фото: Гадюка обычная (wikipedia org)

Как себя вести при встрече со змеей

Если к вам во двор или даже в дом приполз незваный гость, не спешите вызывать все спасательные службы. Если к вам приполз уж, то он не опасен и максимум, что принес с собой - психологический дискомфорт. Его можно выгнать самостоятельно.

Если же вы встретили гадюку в лесу или на дороге, то от вашего правильного поведения может зависеть здоровье и даже жизнь.

Помните о том, что змея кусает только тогда, когда на нее наступают, дотрагиваются рукой или ногой, или же у гадюки нет пути для побега. Лучше всего - отступить, дать ей дорогу, обойти стороной. При необходимости - змею можно отбросить подальше с помощью длинной палки.

Если же гадюка заползла во двор, в дом или на детскую площадку - это серьезная угроза.

Фото: Гадюка Никольского (wikipedia org)

Как избежать укуса змеи

В зонах, где могут быть змеи, носите только высокую и закрытую обувь.

Будьте предельно внимательны в густой траве и заросших ямах.

Если вы увидели змею - не двигайтесь! Ждите, пока она проползет.

Не трогайте змею, не преследуйте, не позволяйте детям подходить к ней.

Если змея приняла угрожающую позу, медленно отступайте назад и не делайте резких движений

Не поворачивайтесь к змее спиной

Если у вас есть палка, держите ее перед собой в направлении змеи

Не бегите сломя голову, можете наступить на другую змею, которую вы не заметили

Вовремя уничтожайте грызунов в своих домах, хозяйственных постройках и огородах - змеи охотятся на мышей и крыс.

В ночное время пользуйтесь фонарем, так как змеи проявляют особую активность в теплые летние ночи

Не устраивайтесь на ночлег возле деревьев с дуплами, возле прогнивших пеньков, мусорных куч

Что делать, если змея укусила

Укус гадюки редко приводит к смерти. Но за помощью нужно обратиться немедленно, так как ядовитые укусы могут иметь тяжелые проявления и последствия. Особенно опасны укусы змей для детей, людей пожилого возраста и людей со сниженным иммунитетом.

Яд гадюки имеет гемолитическое действие - вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте появляется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями.

Яд быстро поражает важные системы организма человека: появляется сильная общая слабость, падает давление, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Поэтому нужно попасть к врачу как можно быстрее после укуса, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

Первая помощь при укусе змеи

Убедитесь, что опасность миновала

По возможности - сфотографируйте или запомните змею

Сохраняйте спокойствие и обеспечьте пострадавшему лежачее положение. Если укус пришелся на конечность - обездвижьте ее.

Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.

На место укуса наложите чистую сухую повязку

Если действие яда нейротоксичное, может возникнуть паралич мышц. Давящую повязку нужно наложить выше места укуса.

Дайте пострадавшему воду или чай - при укусах змей нужно много пить.

Если есть под руками аптечка - дайте 1-2 таблетки препарата от аллергии.

Доставьте пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Что делать при укусе змей нельзя

Не обрабатывайте рану дополнительно

Не припекайте рану

Не накладывайте жгут

Не отсасывайте яд

Не употребляйте алкоголь

Если попробовать отсосать яд, то в опасности окажется и тот, у кого этот яд окажется во рту. Этот способ годится только в том случае, если вы знаете, что получить помощь медиков в ближайшие несколько часов будет невозможно.