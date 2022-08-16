Под Киевом активизировались ядовитые змеи: какие виды у нас водятся и как уберечься от укусов

Ядовитая змея укусила человека в Киевской области. 42-летнего пострадавшего из села Победа доставили в тяжелом состоянии в Барышевскую многопрофильную больницу. Медики установили, что мужчину покусала черная полевая гадюка. Эта змея очень ядовита и после ее укуса помощь врачей нужна немедленно.
Что нужно знать о змеях в Украине и как правильно оказать помощь, рассказали на странице Барышевской больницы в Facebook.
В нашем регионе чаще всего можно встретить три вида ядовитых змей: гадюка Никольского, степная гадюка и гадюка обычная.
Все гадюки - это змеи средних или малых размеров, 50-80 см в длину. Окрас обычно из черных, серых, бурых и светло-желтых оттенков. Голова гадюки имеет четко выраженную треугольную форму с закругленным носом и выступающими скулами.
Ужи отличаются от других змей желтыми ушками - пятнами на голове. Иногда эти пятна бывают белыми или оранжевыми. Ужи обычно не более одно метра в длину, и они не опасны.
Еще в Украине часто можно встретить водных ужей - у них нет желтых ушек. Узнать его можно по рисунку на спине - шахматному. Такие ужи живут в водоемах, изредка выползают на сушу и тоже не опасны.
Фото: Гадюка обычная (wikipedia org)
Если к вам во двор или даже в дом приполз незваный гость, не спешите вызывать все спасательные службы. Если к вам приполз уж, то он не опасен и максимум, что принес с собой - психологический дискомфорт. Его можно выгнать самостоятельно.
Если же вы встретили гадюку в лесу или на дороге, то от вашего правильного поведения может зависеть здоровье и даже жизнь.
Помните о том, что змея кусает только тогда, когда на нее наступают, дотрагиваются рукой или ногой, или же у гадюки нет пути для побега. Лучше всего - отступить, дать ей дорогу, обойти стороной. При необходимости - змею можно отбросить подальше с помощью длинной палки.
Если же гадюка заползла во двор, в дом или на детскую площадку - это серьезная угроза.
Фото: Гадюка Никольского (wikipedia org)
Укус гадюки редко приводит к смерти. Но за помощью нужно обратиться немедленно, так как ядовитые укусы могут иметь тяжелые проявления и последствия. Особенно опасны укусы змей для детей, людей пожилого возраста и людей со сниженным иммунитетом.
Яд гадюки имеет гемолитическое действие - вызывает разрушение красных кровяных телец крови. После укуса на пораженном месте появляется болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями.
Яд быстро поражает важные системы организма человека: появляется сильная общая слабость, падает давление, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.
Поэтому нужно попасть к врачу как можно быстрее после укуса, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.
Что делать при укусе змей нельзя
Не обрабатывайте рану дополнительно
Не припекайте рану
Не накладывайте жгут
Не отсасывайте яд
Не употребляйте алкоголь
Если попробовать отсосать яд, то в опасности окажется и тот, у кого этот яд окажется во рту. Этот способ годится только в том случае, если вы знаете, что получить помощь медиков в ближайшие несколько часов будет невозможно.
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