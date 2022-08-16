Під Києвом активізувалися отруйні змії: які види у нас водяться і як уберегтися від укусів

Отруйна змія вкусила людину в Київській області. 42-річного потерпілого з села Перемога доставили у важкому стані в Баришівську багатопрофільну лікарню. Медики встановили, що чоловіка покусала чорна польова гадюка. Ця змія дуже отруйна і після її укусу допомога лікарів потрібна негайно.
Що потрібно знати про змій в Україні і як правильно надати допомогу, розповіли на сторінці Баришівської лікарні в Facebook.
У нашому регіоні найчастіше можна зустріти три види отруйних змій: гадюка Нікольського, степова гадюка і гадюка звичайна.
Всі гадюки - це змії середніх або малих розмірів, 50-80 см в довжину. Забарвлення зазвичай з чорних, сірих, бурих і світло-жовтих відтінків. Голова гадюки має чітко виражену трикутну форму з заокругленим носом і виступаючими вилицями.
Вужі відрізняються від інших змій жовтими вушками - плямами на голові. Іноді ці плями бувають білими або помаранчевими. Вужі зазвичай не більше одне метра в довжину, і вони не є небезпечними.
Ще в Україні часто можна зустріти водних вужів - у них немає жовтих вушок. Дізнатися його можна по малюнку на спині - шаховому. Такі вужі живуть у водоймах, зрідка виповзають на сушу і теж не є небезпечними.
Фото: Гадюка звичайна (wikipedia org)
Якщо до вас у двір або навіть в будинок приповз непроханий гість, не поспішайте викликати всі рятувальні служби. Якщо до вас приповз вуж, то він не є небезпечним і максимум, що приніс з собою - психологічний дискомфорт. Його можна вигнати самостійно.
Якщо ж ви зустріли гадюку в лісі або на дорозі, то від вашої правильної поведінки може залежати здоров'я і навіть життя.
Пам'ятайте про те, що змія кусає тільки тоді, коли на неї наступають, доторкаються рукою або ногою, або ж у гадюки немає шляху для втечі. Найкраще - відступити, дати їй дорогу, обійти стороною. При необхідності - змію можна відкинути подалі за допомогою довгої палиці.
Якщо ж гадюка заповзла у двір, в будинок або на дитячий майданчик - це серйозна загроза.
Фото: Гадюка Нікольського (wikipedia org)
Укус гадюки рідко призводить до смерті. Але за допомогою потрібно звернутися негайно, тому, що отруйні укуси можуть мати важкі прояви та наслідки. Особливо небезпечні укуси змій для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.
Отрута гадюки має гемолітичну дію - викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові. Після укусу на ураженому місці з'являється болючий набряк з множинними дрібними крововиливами.
Отрута швидко вражає важливі системи організму людини: з'являється сильна загальна слабкість, падає тиск, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів.
Тому потрібно потрапити до лікаря якомога швидше після укусу, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу.
Що робити при укусі змій не можна
Не обробляйте рану додатково
Не припікайте рану
Не накладайте джгут
Не відсмоктуйте отруту
Не вживайте алкоголь
Якщо спробувати відсмоктати отруту, то в небезпеці опиниться і той, у кого ця отрута виявиться в роті. Цей спосіб годиться тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що отримати допомогу медиків в найближчі кілька годин буде неможливо.
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