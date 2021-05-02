В Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин: фото и видео с места богослужения

В воскресенье, 2 мая, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантинные ограничения во время того, как пришли освятить свои пасхальные корзины.

Те, у кого были маски, они их просто спустили на подбородок или надели так, что был открыт нос. Священники при этом тоже были без масок и не призывали верующих соблюдать карантин.

Большое количество прихожан столпилось в церкви. При этом люди не придерживались никакой социальной дистанции и у большинства не было защитных масок.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдержано отмечать Пасху. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции.

Он также заявил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что ситуация улучшилась и эпидемия пошла на спад.

Степанов призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.

Ранее эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград призвала верующих подумать о своих близких. Она заявила, что на Пасху в Украине важно соблюдать карантинные ограничения и не игнорировать правила, так как после праздничного периода есть риск новой вспышки COVID-19.