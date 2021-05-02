У Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантин: фото і відео з місця богослужіння

У неділю, 2 травня, в Києво-Печерській Лаврі парафіяни масово порушували карантинні обмеження під час того, як прийшли освятити свої великодні кошики.

Ті, у кого були маски, вони їх просто спустили на підборіддя або наділи так, що був відкритий ніс. Священники при цьому теж були без масок і не закликали вірян дотримуватися карантину.

Велика кількість парафіян стовпилася в церкві. При цьому люди не дотримувалися ніякої соціальної дистанції і у більшості не було захисних масок.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців стримано відзначати Великдень. За його словами, це необхідно, щоб не допустити нового спалаху коронавірусної інфекції.

Він також заявив, що уряд не вводив додаткових обмежень на період Великодніх свят, тому що ситуація покращилася і епідемія пішла на спад.

Степанов закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.

Раніше епідеміолог і експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград закликала вірян подумати про своїх близьких. Вона заявила, що на Великдень в Україні важливо дотримуватися карантинних обмежень і не ігнорувати правила, бо після святкового періоду є ризик нового спалаху COVID-19.