Киевлянка рассказала об удобствах "Борисполя" во время путешествия с младенцем: помогали люди

По ее словам, внутренние вылеты в аэропорту находятся на 2 этаже терминала Д. Во время прохода на Security Check ее попросили положить тележку на ленту для проверки, сначала предложив подержать малыша, чтобы она сама поставила тележку.

"На мой ответ, что вообще-то ребенка я в чужие руки не отдам, согласились уже составить сами", - написала женщина.

После прохождения контроля она отправилась в зал ожидания, в котором есть "Комната для пассажиров, путешествующих с детьми". На табличке было указано, что нужно звонить, но перед ней выходили люди, поэтому она смогла спокойно зайти.

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Плюсы и минусы

Среди плюсов Ольга отметила достаточно просторное помещение с окнами в пол. Также там есть диван для отдыха взрослых, две детских кроватки, стульчик для кормления, пеленальный столик, и некоторая мебель.

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Также есть кухня с раковиной, но нет ничего, чтобы разогреть пищу малышу. В туалете есть мини-ванная с душем.

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"Вообще, довольно комфортно", - добавила она.

Из минусов Ольга подчеркнула, что не было туалетной бумаги, также хотелось хотя бы какие-то салфетки. Возможно они были в шкафчиках, но она не проверяла.

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"С больших минусов - чтобы попасть на автобус, который довозил до самолета, с тележкой сделать это сложно - или по лестнице или эскалатор. Мне пришлось ехать по эскалатору и держать тележку, конечно, это не является безопасным. Также, заехать/выехать в/из автобуса - еще тот челлендж - мне помогали люди спускать/поднимать тележку (хотя на самом автобусе есть возможность опустить пандус для заезда)", - добавила Ольга.

При этом она подчеркнула, что аэропорту "Борисполь" еще работать и работать в направлении "дружественности к родителям и детям", но сдвиги точно есть.