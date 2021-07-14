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Киевлянка рассказала об удобствах "Борисполя" во время путешествия с младенцем: помогали люди

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Киев, Среда 14 июля 2021 18:58
Киевлянка рассказала об удобствах "Борисполя" во время путешествия с младенцем: помогали люди Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Роман Мирончук

Жительница Киева Ольга Чаус поделилась в сети недавними впечатлениями о Международном аэропорте "Борисполь", где она находилась с 11 месячным малышом в коляске. Женщина летела внутренним рейсом в Ужгород.

Об этом она написала в группе "Киев дружественный к родителям и малышей" в Facebook.

По ее словам, внутренние вылеты в аэропорту находятся на 2 этаже терминала Д. Во время прохода на Security Check ее попросили положить тележку на ленту для проверки, сначала предложив подержать малыша, чтобы она сама поставила тележку.

"На мой ответ, что вообще-то ребенка я в чужие руки не отдам, согласились уже составить сами", - написала женщина.

После прохождения контроля она отправилась в зал ожидания, в котором есть "Комната для пассажиров, путешествующих с детьми". На табличке было указано, что нужно звонить, но перед ней выходили люди, поэтому она смогла спокойно зайти.

Киевлянка рассказала об удобствах &quot;Борисполя&quot; во время путешествия с младенцем: помогали люди

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Плюсы и минусы

Среди плюсов Ольга отметила достаточно просторное помещение с окнами в пол. Также там есть диван для отдыха взрослых, две детских кроватки, стульчик для кормления, пеленальный столик, и некоторая мебель.

Киевлянка рассказала об удобствах &quot;Борисполя&quot; во время путешествия с младенцем: помогали люди

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Также есть кухня с раковиной, но нет ничего, чтобы разогреть пищу малышу. В туалете есть мини-ванная с душем.

Киевлянка рассказала об удобствах &quot;Борисполя&quot; во время путешествия с младенцем: помогали люди

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"Вообще, довольно комфортно", - добавила она.

Из минусов Ольга подчеркнула, что не было туалетной бумаги, также хотелось хотя бы какие-то салфетки. Возможно они были в шкафчиках, но она не проверяла.

Киевлянка рассказала об удобствах &quot;Борисполя&quot; во время путешествия с младенцем: помогали люди

Комната для пассажиров с детьми в аэропорту "Борисполь" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"С больших минусов - чтобы попасть на автобус, который довозил до самолета, с тележкой сделать это сложно - или по лестнице или эскалатор. Мне пришлось ехать по эскалатору и держать тележку, конечно, это не является безопасным. Также, заехать/выехать в/из автобуса - еще тот челлендж - мне помогали люди спускать/поднимать тележку (хотя на самом автобусе есть возможность опустить пандус для заезда)", - добавила Ольга.

При этом она подчеркнула, что аэропорту "Борисполь" еще работать и работать в направлении "дружественности к родителям и детям", но сдвиги точно есть.

Напомним, в "Борисполе" пассажиры двое суток не могли улететь в Грузию.

Мы также писали о том, что появилось видео из салона самолета SkyUp во время разгерметизации.

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