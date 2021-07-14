Киянка розповіла про зручності "Бориспіля" під час подорожі з немовлям: допомагали люди

Мешканка Києва Ольга Чаус поділилася в мережі недавніми враженнями про Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де вона перебувала з 11 місячним малюком в колясці. Жінка летіла внутрішнім рейсом в Ужгород.

Про це вона написала в групі "Київ дружній до батьків і малюків" в Facebook .

За її словами, внутрішні вильоти в аеропорту знаходяться на 2 поверсі терміналу Д. Під час проходу на Security Check її попросили покласти візок на стрічку для перевірки, спочатку запропонувавши потримати малюка, щоб вона сама поставила візок.

"На мою відповідь, що взагалі-то дитину я в чужі руки не віддам, погодилися вже скласти самі", - написала жінка.

Після проходження контролю вона вирушила в зал очікування, в якому є "Кімната для пасажирів, які подорожують з дітьми". На табличці було зазначено, що потрібно дзвонити, але перед нею виходили люди, тому вона змогла спокійно зайти.

Кімната для пасажирів з дітьми в аеропорту "Бориспіль" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Плюси і мінуси

Серед плюсів Ольга відмітила досить просторе приміщення з вікнами в підлогу. Також там є диван для відпочинку дорослих, два дитячих ліжечка, стільчик для годування, пеленальний столик, і деякі меблі.

Кімната для пасажирів з дітьми в аеропорту "Бориспіль" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

Також є кухня з раковиною, але немає нічого, щоб розігріти їжу малюкові. У туалеті є міні-ванна з душем.

Кімната для пасажирів з дітьми в аеропорту "Бориспіль" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"Взагалі, досить комфортно", - додала вона.

З мінусів Ольга підкреслила, що не було туалетного паперу, також хотілося хоча б якісь серветки. Можливо вони були в шафках, але вона не перевіряла.

Кімната для пасажирів з дітьми в аеропорту "Бориспіль" (фото: facebook.com/groups/KyivBabyParentFriendlyPlaces)

"З великих мінусів - щоб потрапити на автобус, який довозив до літака, з візком зробити це складно - або по сходах або ескалатор. Мені довелося їхати по ескалатору і тримати візок, звичайно, це не є безпечним. Також, заїхати/виїхати в/з автобуса - ще той челлендж - мені допомагали люди спускати/підіймати візок (хоча на самому автобусі є можливість опустити пандус для заїзду) ", - додала Ольга.

При цьому вона підкреслила, що аеропорту "Бориспіль" ще працювати і працювати в напрямку "дружності до батьків і дітей", але зрушення точно є.